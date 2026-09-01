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Общество

Более 5500 человек посетили фестиваль «Музыка на воде» в Великих Луках

Более 5,5 тысячи человек посетили фестиваль «Музыка на воде», который впервые прошёл в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

«Под открытым небом музыка всегда звучит иначе. В такие моменты, когда тысячи людей вместе слушают любимые мелодии, город наполняется особой энергией и чувством единения – благодаря настоящему искусству! Спасибо артистам за смелость форматов и настоящий праздник музыки. Правительство области и дальше продолжит вместе с активными, инициативными жителями создавать яркие культурные, молодёжные и спортивные события», – отметил глава региона.

В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Игоря Томашевского и солистов Мариинского театра Ольги Пудовой и Бориса Степанова звучали шедевры Чайковского, Свиридова, Моцарта, Верди, Рахманинова, Римского‑Корсакова и Мусоргского, саундтреки из современных фильмов.

Напомним, на встрече с инициативной молодёжью Великих Лук Михаил Ведерников обсудил событийную повестку в городе и наиболее острые вопросы развития молодёжной инфраструктуры. Глава региона поддержал предложения великолукской молодёжи о проведении ряда культурных, молодёжных и спортивных мероприятий в Великих Луках. Один из вопросов, который был озвучен на встрече, касался проведения фестиваля «Музыка на воде» в Великих Луках.

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