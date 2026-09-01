Один из избирательных участков в Пскове оформят в стиле Псковского вече

15:55, 01 сентября 2026, ПАИ

Один из избирательных участков в Пскове, который откроется на выборах 18, 19 и 20 сентября, будет оформлен в стиле Псковского вече. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

По его словам, в этом году комиссия решила вспомнить традицию народовластия жителей Пскова – Псковское вече. Один из участков будет оформлен в соответствующем стиле, с наличием вечевого колокола.

Председатель избиркома уточнил, что посетить участок могут не только избиратели, но и все желающие – просто как зрители, чтобы ознакомиться с оформлением. Это также актуально для родителей, которые зарегистрировались на ДЭГ, но хотели бы прийти с детьми на участок, чтобы малыши могли поиграть в детских уголках и принять участие в выборах для малышей.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.