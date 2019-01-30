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Общество

Активных волонтёров «серебряного» возраста чествовали в Псковском Красном Кресте

В Псковском Красном Кресте состоялось праздничное мероприятие «Нам года не беда», посвященное чествованию волонтеров старшего возраста, которые активно и безвозмездно помогают другим людям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

В последние годы в России стало набирать силу движение геронтоволонтёров - пожилых людей с большим запасом свободного времени и желанием прийти на помощь другим людям, особенно маломобильным ровесникам, которые в силу разных причин ведут малоподвижный образ жизни.

В Псковском Красном Кресте из числа пожилых людей - детей войны есть прекрасные геронтоволонтёры – Лешукова Ольга Николаевна (82 года), Алексеева Клавдия Григорьевна (85 лет), Фёдорова Любовь Михайловна (86 лет), Сергеев Юрий Анатольевич (83 года) и Петренко Валентина Николаевна (76 лет). Этих разных пожилых людей объединяет одно - неравнодушное отношение к проблемам других людей.

В силу возраста геронтоволонтеры не могут оказать большую физическую помощь, но вместе со своими подопечными могут совершать прогулки на свежем воздухе, иногда ходят в магазин или просто общаются, проявляя удивительные способности психолога и прикладывая немало сил к тому, чтобы у подопечных не угасал интерес к жизни, не страдала память от недугов.

С некоторыми из подопечных геронтоволонтеры разгадывают кроссворды, читают книги, вместе поют песни и выполняют и другие несложные просьбы «узника квартиры». На вопрос: «Что дает Вам такая деятельность?» - отвечают: «Наши подопечные по здоровью слабее, мы хоть порой и жалуемся на самочувствие, но можем еще ходить, так что способны помогать другим. И мы чувствуем себя нужными». А для пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья встречи с волонтерами становятся отдушиной в однообразной будничной жизни.

В качестве благодарности за столь бесценный труд сотрудники Красного Креста подготовили для геронтоволонтеров праздничную встречу с чаепитием и вкусным угощением, на которую были приглашены также псковичи преклонного возраста из числа-детей войны. Они с одобрением слушали о волонтерской деятельности ровесников и искренне их благодарили аплодисментами.

Музыкальные подарки для каждого волонтера подготовили ученики и преподаватели Детской музыкальной школы № 4.

Ещё одним приятным моментом для геронтоволонтеров стало вручение памятных подарков от ПК «Завод «Псковский гончар». Праздничное угощение, добрые слова поддержки, музыкальные и памятные подарки стали заслуженной наградой для волонтеров «серебряного возраста».

Напомним, что праздничная встреча прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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