Какие признаки болезни у детей должны особенно насторожить, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:00, 16 сентября 2026, ПАИ

Осень – время простуд, и когда заболевает ребёнок, родителям бывает непросто понять, насколько всё серьёзно. Насморк и кашель могут оказаться обычной вирусной инфекцией, а могут быть первыми признаками состояния, при котором помощь нужна как можно скорее. Как отличить одно от другого? На что обратить внимание в первую очередь – на температуру, дыхание или поведение ребёнка? И какие симптомы нельзя списывать на обычную простуду?

Ответы на эти и другие вопросы дадут врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

В новом выпуске поговорим о первых признаках болезни у детей: разберём тревожные изменения в дыхании и самочувствии, расскажем, когда ребёнка необходимо показать врачу, и отдельно остановимся на симптомах, которые особенно важно вовремя заметить у малышей.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.