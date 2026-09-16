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Общество

Готовность к отопительному сезону и начало учебного года обсудили в Стругокрасненском районе

Совещание с главами территориальных управлений прошло в администрации Стругокрасненского округа. Участники обсудили ключевые вопросы жизнеобеспечения района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Фото: администрация Стругокрасненского муниципального округа

Первый заместитель главы администрации округа Сергей Андреев доложил, что подготовка к зиме идёт полным ходом: на балансе теплосетей находятся 16 котельных, где сейчас проводят ремонт и наладку котлов. Уже создан нормативный запас топлива.

Старт отопительного сезона запланирован, когда среднесуточная температура на улице будет держаться на уровне +8 °C в течение пяти дней. При этом в социальные объекты тепло могут подать и раньше.

Заместитель главы администрации округа Ольга Васильева рассказала о начале учебного года. В округе учатся 730 школьников, среди них – 65 первоклассников. В детских садах воспитываются 165 малышей.

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