Готовность к отопительному сезону и начало учебного года обсудили в Стругокрасненском районе

07:22, 16 сентября 2026, ПАИ

Совещание с главами территориальных управлений прошло в администрации Стругокрасненского округа. Участники обсудили ключевые вопросы жизнеобеспечения района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Первый заместитель главы администрации округа Сергей Андреев доложил, что подготовка к зиме идёт полным ходом: на балансе теплосетей находятся 16 котельных, где сейчас проводят ремонт и наладку котлов. Уже создан нормативный запас топлива.

Старт отопительного сезона запланирован, когда среднесуточная температура на улице будет держаться на уровне +8 °C в течение пяти дней. При этом в социальные объекты тепло могут подать и раньше.

Заместитель главы администрации округа Ольга Васильева рассказала о начале учебного года. В округе учатся 730 школьников, среди них – 65 первоклассников. В детских садах воспитываются 165 малышей.