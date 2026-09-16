В Печорах открыли вторую в области Школу креативных индустрий

07:47, 16 сентября 2026, ПАИ

Школу креативных индустрий (ШКИ), вторую в Псковской области, открыли в Печорах 15 сентября. Она создана на базе Печорской детской школы искусств. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём канале в MAX.

Вместе с директором школы искусств Еленой Андреевой глава округа открыл новое современное пространство для обучения и развития печорских ребят.

В стенах ШКИ юные таланты смогут освоить три направления: фото- и видеосъёмку; звукозапись и саунд-дизайн; дизайн.

Обучение рассчитано на два года и проходит бесплатно. По окончании курса выпускники получат сертификат.

Как отметил Валерий Зайцев, преподавателями стали профессионалы своего дела: Павел Бойков будет работать в студиях звукорежиссуры и саунд-дизайна; Вадим Боченков – в студиях фото- и видеопроизводства; Татьяна Сайгушкина – в студии дизайна.

Наставники провели для ребят ознакомительную экскурсию и рассказали о возможностях обучения. Руководитель Школы креативных индустрий Александр Боярков провёл ознакомительную встречу с родителями.

«От всей души благодарю всех, кто принимал участие в создании и открытии этой школы. Желаю нашим ученикам творческого вдохновения, смелых идей и успехов в учебе! Пусть всё получается», – пожелал глава округа.