В Печорах открыли вторую в области Школу креативных индустрий
Школу креативных индустрий (ШКИ), вторую в Псковской области, открыли в Печорах 15 сентября. Она создана на базе Печорской детской школы искусств. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём канале в MAX.
Вместе с директором школы искусств Еленой Андреевой глава округа открыл новое современное пространство для обучения и развития печорских ребят.
В стенах ШКИ юные таланты смогут освоить три направления: фото- и видеосъёмку; звукозапись и саунд-дизайн; дизайн.
Обучение рассчитано на два года и проходит бесплатно. По окончании курса выпускники получат сертификат.
Как отметил Валерий Зайцев, преподавателями стали профессионалы своего дела: Павел Бойков будет работать в студиях звукорежиссуры и саунд-дизайна; Вадим Боченков – в студиях фото- и видеопроизводства; Татьяна Сайгушкина – в студии дизайна.
Наставники провели для ребят ознакомительную экскурсию и рассказали о возможностях обучения. Руководитель Школы креативных индустрий Александр Боярков провёл ознакомительную встречу с родителями.
«От всей души благодарю всех, кто принимал участие в создании и открытии этой школы. Желаю нашим ученикам творческого вдохновения, смелых идей и успехов в учебе! Пусть всё получается», – пожелал глава округа.
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