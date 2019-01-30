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Общество

До двух лет лишения свободы грозит псковичу, укравшему деньги из куртки коллеги в раздевалке

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, который совершил хищение денежных средств у своего коллеги. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, в ходе дознания было установлено, что 23-летний пскович, являясь работником магазина строительных материалов, решил похитить денежные средства, принадлежащие его коллеге по работе.

Пользуясь тем, что в помещении, где переодеваются и хранят свои вещи сотрудники указанного магазина никого не было, указанный гражданин вытащил из внутреннего кармана куртки другого работника магазина денежные средства в сумме 5000 рублей, которые в последующем потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу.

«Санкция ч.1 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет», -отметили в прокуратуре города Пскова.

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