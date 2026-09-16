Центр общественного наблюдения за голосованием на выборах презентовали в Пскове

12:20, 16 сентября 2026, ПАИ

Презентация Центра общественного наблюдения за ходом голосования на выборах в Псковской области состоялась в здании областного совета профессиональных союзов в Пскове сегодня, 16 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Центр общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области будет работать в течение всех дней голосования. Здесь будут находиться сотрудники Общественной палаты, представители различных общественных организаций. Центр начнёт работу с 08:00 18 сентября с исполнения гимна и закончит работу в 20:00 20 сентября.

«Сюда могут прийти все граждане, взяв паспорт, потому что необходимо будет зарегистрироваться, и они смогут увидеть, что происходит на наших избирательных участках. Любой человек может увидеть, что на территории Псковской области идёт голосование. Здесь на индивидуальных рабочих местах можно также увидеть, каким образом происходит процесс голосования, какова явка», – пояснил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами на территории Псковской области Александр Седунов.

Сейчас в центре проходит донастройка оборудования, чтобы можно было получать сигнал в режиме онлайн с избирательных участков и от наблюдателей, которые будут передавать информацию с участков. Всего на территории Псковской области в период проведения выборов будет работать 567 избирательных участков.

«На карте сообщений можно будет увидеть всю страну и любой избирательный участок. Можно будет посмотреть, какие есть сообщения в Центральной избирательной комиссии и избирательной комиссии Псковской области. На каждом участке будут представители Общественной палаты, для того чтобы избиратель мог убедиться, что выборы начались, процесс голосования на всех избирательных участках проходит, а открытость, легитимность и законность голосования обеспечены», – подчеркнул Александр Седунов.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ









Заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков добавил, что на данный момент все избирательные участки в Псковской области завершают подготовку к единому дню голосования.

«На всех избирательных участках установлено видеонаблюдение или видеорегистрация. В Центр общественного наблюдения будет приходить сигнал с 211 избирательных участков, где уже можно будет посмотреть, что происходит на избирательных участках. В центре все три дня будут дежурить члены избирательной комиссии Псковской области», – отметил он.

Также Сергей Кулаков напомнил, что избирателям доступны несколько форм голосования: непосредственно на избирательном участке, голосование на дому по предварительной заявке и с помощью дистанционного электронного голосования. При этом регистрация на ДЭГ уже завершилась, свои голоса в этом формате отдадут более 50 тысяч избирателей.

Кроме того, чтобы проголосовать дистанционно, на территории региона предусмотрены 233 точки общественного Wi-Fi.

«Для впервые голосующих избирательные комиссии подготовили сувениры – это обложка для паспорта, картхолдер и брелок», – отметил Сергей Кулаков.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.