Советы любителям зимней рыбалки напоминают специалисты центра ГИМС МЧС России по Псковской области

21:26, 30 января 2019, ПАИ

Морозная погода радует, пожалуй, только любителей подлёдного лова. Но в последнее время погода неустойчива. Обычно наступившие холода вскоре сменяются плюсовой температурой, и ставший лед теряет свою прочность.

Сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминают – при любых обстоятельствах необходимо помнить о безопасности и коварстве льда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Специалисты утверждают, даже если в одном месте лед прочный, то совсем рядом ситуация может быть иная. Неизвестность – самая главная опасность водоёмов в любое время года. Никогда не знаешь, что скрывается под толщей льда, снега или воды.

Даже опытным рыбакам необходимо быть осторожными и не пренебрегать советами специалистов по безопасности. Главное – не злоупотреблять спиртным. В нетрезвом состоянии любители подледного лова зачастую либо обмораживаются, либо, наоборот, получают ожоги от костра в рыбацких палатках.

Не ловите рыбу у промоин, какой бы замечательный клёв там ни был. Не пробивайте рядом много лунок, не собирайтесь большими группами в одном месте. Всегда имейте под рукой прочную верёвку длиной 12-15 метров и возьмите за правило всегда брать с собой пару больших гвоздей (или специальные приспособления).

Не пренебрегайте спасательным жилетом, который поможет вам удержаться на воде и, тем самым, выкарабкаться на лед. Помните, 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни.

Признаки опасности:

оттепель, изморозь, осадки, ветер делают лед рыхлым, непрочным;

у обрывистых берегов, рядом с зарослями камыша и под снежными сугробами лёд остается тонким долгое время;

торчащие изо льда коряги и деревья.

Обращаем внимание рыбаков-любителей, что выезд на лёд на автотранспорте категорически запрещен.