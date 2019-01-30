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Общество

Общественники составили рейтинг уборки псковских мостов от снега

Активисты движения «Убитые дороги Пскова» составили рейтинг псковских мостов по качеству уборки от снега. Как сообщили Псковскому агентству информации общественники, в этом году в Пскове качество уборки дорог и тротуаров зимой оставляет желать лучшего.

«Мы решили сосредоточить наше внимание на уборке мостов и путепроводов - ведь именно по ним в последнее время поступает много жалоб от горожан - снежная каша у бордюрного камня сужает проезжую часть, образуется наледь на дороге, а пешеходам приходится месить грязь на тротуаре», - пояснили активисты.

Были проверены 13 основных сооружений в Пскове и в пригороде: Ольгинский, Советский, Кузнецкий мосты, мост им. А. Невского, мост 50-летия Октября, мост через Пскову на ул. Инженерной, путепровод в створе ул. Индустриальной, Крестовский путепровод, путепроводы на объездной, мосты через р. Череха и р. Многа и путепровод на дороге Р-23.

Где подрядчики не дорабатывают, а какой объект можно поставить в пример по качеству уборки? Смотрите в видеоролике: https://youtu.be/wzarxubNj34

Съемка велась 28 января 2019 года.

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