Житель Гдовского района повторно задержан нетрезвым за рулём

13:53, 31 января 2019, ПАИ

29 января около 22:00 на 131-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе стражи порядка остановили ВАЗ-21074. Выяснилось, что автомобилем управлял 38-летний житель Гдовского района, который находился в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.