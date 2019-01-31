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Общество

Житель Гдовского района повторно задержан нетрезвым за рулём

29 января около 22:00 на 131-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе стражи порядка остановили ВАЗ-21074. Выяснилось, что автомобилем управлял 38-летний житель Гдовского района, который находился в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.  

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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