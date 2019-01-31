День эстонского образования пройдёт в Пскове

15:34, 31 января 2019, ПАИ

3 февраля в Пскове состоится ставший традиционным День эстонского образования, в ходе которого ученики старших классов школ и студенты города получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллина и Тарту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

С 13:00 до 17:15 часов в конференц-залах гостиницы «Двор Подзноева» (улица Некрасова, 1Б) пройдут презентации эстонских вузов, также представители учебных заведений ответят на все вопросы на образовательной выставке «Учись в Эстонии!». Мероприятия открыты для всех желающих – как молодежи, так и их родителей. Среди всех посетителей выставки будут разыграны разные призы от университетов. Главный приз - бесплатный курс английского в Таллинской летней школе.

Программа Дня эстонского образования:

12:30 - регистрация;

13:00-13:45 - презентация Тартуского университета и Нарвского колледжа ТУ;

13:50-14:20 - презентация Эстонского университета естественных наук;

14:25-14:55 - презентация Таллинского технического университета (TalTech);

15:00-15:30 - презентация Эстонского университета предпринимательства Майнор;

15:35-16:05 - презентация Таллинского университета;

16:10-16:40 - презентация Эстонской академии искусств;

16:45-17:15 - общая презентация «Учись в Эстонии!» и розыгрыш призов.

13:00-16:00 - образовательная выставка «Учись в Эстонии!» В выставке примут участие представители Тартуского университета, Таллинского университета, Таллинского технического университета (TalTech), Эстонского университета естественных наук, Эстонского университета предпринимательства Майнор, Эстонской академии искусств.

3 февраля утром у всех желающих есть возможность пройти тест по английскому языку на уровень В2: 8:30-11:30 - тест по английскому языку Таллинского университета, 8:45-11:30 - тест по английскому языку Таллинского технического университета (TalTech). Все участники, успешно прошедшие тесты, при поступлении в эти два вуза будут освобождены от сдачи международных экзаменов (TOEFL, IELTS, и других). Тесты платные и на них производится отдельная предварительная регистрация.

Получить бесплатный пригласительный билет на выставку и презентации можно отправив свои данные через форму на сайте.