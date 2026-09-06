«Осознанная подлость»: неизвестные в Локне разнесли территорию ТОС «Вдохновение»

12:41, 06 сентября 2026, ПАИ

Ночной акт вандализма произошёл в Локне на улице Советской возле домов № 3 и 5. Неизвестные разгромили территорию, которую жители ТОС «Вдохновение» благоустраивали на протяжении трёх лет, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин.



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX



Фото: из канала Ивана Белугина в MAX







Глава округа назвал произошедшее осознанной подлостью и пообещал добиваться установления виновных. Заявление о случившемся будет направлено в полицию.

«Люди вкладывали сюда силы, время, душу, старались сделать родной двор красивым и уютным... Назвать это случайной выходкой или глупой шалостью язык не поворачивается. Это осознанная подлость и плевок в лицо всем жителям, которые любят свою Локню и делают её лучше. Чтобы ломать под покровом ночи чужой труд, большого ума и смелости не требуется. По факту случившегося будет направлено заявление в полицию. Будем добиваться установления виновных и привлечения их к ответственности», – подчеркнул Белугин.

Он обратился к жителям с просьбой сообщить любую информацию о случившемся ему в личном сообщении или непосредственно в полицию. Анонимность гарантируется.

«Эта история не должна закончиться безнаказанностью. Мы детально разберёмся в случившемся и сделаем всё, чтобы разрушители ответили за содеянное», – заявил Белугин.

Территориальное общественное самоуправление «Вдохновение» – одно из самых активных в Локнянском районе. В 2025 году их проект «Аллея вдохновения» на улице Советской, 5 стал победителем областного конкурса: там установили скамейки и малые архитектурные формы, посадили ивы, убрали лишнюю поросль.