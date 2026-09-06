Облачную погоду и кратковременные дожди прогнозируют сегодня Псковской области
Кратковременные дожди пройдут сегодня в большинстве районов Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Прогнозируется умеренный западный и северо-западный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду.
Дневная температура воздуха в регионе – от +13 до +18 градусов.
В Пскове, по данным синоптиков, днём также пройдут дожди, столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. Атмосферное давление ожидается низким.
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