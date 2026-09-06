Умер актёр из сериала «Склифосовский»

12:06, 06 сентября 2026, ПАИ

На 59-м году жизни скончался актёр театра и кино Константин Сироткин. О его смерти сообщили aif.ru представители окружения артиста.

«Тяжёлая новость: Константина не стало», – подтвердил известие собеседник издания и отметил, что информация о причинах смерти на данный момент отсутствует.

Константин Сироткин родился 16 июня 1968 года. На протяжении более двух десятилетий служил в театре «На Басманной». С конца 1990-х годов активно снимался в кино. В числе проектов с его участием сериалы «Склифосовский-1», «Морозова-2» и «Супруги».