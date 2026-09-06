Игорь Руденя поздравил нефтяников с профессиональным праздником

11:15, 06 сентября 2026, ПАИ

Профессиональный праздник отмечают сегодня работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности. С поздравлением к ним обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Обращение опубликовано на официальном сайте полпреда.

Игорь Руденя подчеркнул, что нефтегазовый комплекс занимает одну из ключевых позиций в экономике страны, а также играет значимую роль в укреплении энергетического и технологического суверенитета. Кроме того, развитие отрасли напрямую влияет на повышение качества жизни граждан и способствует росту территорий.

По словам полпреда, системная работа в сфере позволяет внедрять передовые технологии, создавать дополнительные рабочие места и увеличивать производительность труда. Это, в свою очередь, даёт импульс к привлечению инвестиций в регионы Северо-Запада России и к дальнейшему развитию экономики.

Руденя отметил, что, несмотря на существующие вызовы, сотрудники предприятий нефтегазовой промышленности продолжают самоотверженно трудиться, обеспечивая топливом потребителей во всех субъектах РФ.

«Уверен, что профессионализм, богатый опыт и ответственность руководителей, специалистов и дружных коллективов компаний нефтегазовой сферы позволят реализовать все значимые проекты, которые станут залогом улучшения жизни российских граждан», – подчеркнул полпред.