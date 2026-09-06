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Общество

Псковская поликлиника запускает бесплатные занятия в Школе гипертензии

Псковская городская поликлиника приглашает жителей Пскова на бесплатные занятия в Школу артериальной гипертензии. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения в соцсети «Вконтакте».

Иллюстрация из группы медучреждения в соцсети «Вконтакте»

Занятия проведёт врач-кардиолог Юлия Башак. Для удобства пациентов сформированы два идентичных мини-цикла занятий. Первый цикл состоится 10 и 17 сентября в 16:00, второй – 15 и 22 сентября в 17:00.

На встречах 10 и 17 сентября слушателям расскажут о природе артериальной гипертензии и причинах её возникновения, о заболеваниях, к которым приводит повышенное давление, а также о классификации АГ, правильной методике измерения давления и современной диагностике.

Занятия 15 и 22 сентября будут посвящены методам лечения – как немедикаментозным (образ жизни, питание), так и медикаментозным (принцип действия препаратов), а также чёткому алгоритму действий при гипертоническом кризе.

Вход на все занятия свободный. Организаторы просят взять с собой блокнот и список вопросов для врача. Запись – через сообщения группы поликлиники в соцсети «ВКонтакте». «Если у вас стоит диагноз артериальная гипертензия, ждем вас в на наших занятиях. Знание – лучшее лекарство. Ждем вас на занятиях», – сообщили в поликлинике.

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