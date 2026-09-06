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Общество

Прокуратура Псковской области отмечает 82-летие

82-я годовщина образования органов прокуратуры Псковской области отмечается 6 сентября 2026 года. С профессиональным праздником работников и ветеранов ведомства поздравил прокурор региона Андрей Мошков. Обращение опубликовано в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Андрей Мошков. Фото из официального канала прокуратуры в MAX

В поздравлении глава надзорного ведомства подчеркнул, что сотрудники прокуратуры с честью выполняют свой долг, стоя на страже законности и правопорядка и защищая права и свободы граждан.

«От компетентности, верности закону, личной порядочности прокуроров во многом зависит состояние законности и правопорядка в области и стране, обеспечение прав граждан, их доверие к правоохранительной системе и государству», – подчеркнул он.

Прокурор отметил, что коллектив сохраняет и приумножает лучшие традиции, заложенные предшественниками: профессионализм, ответственность, верность долгу и неравнодушие.

Фото из канала Михаила Ведерникова

Отдельные слова благодарности Андрей Мошков адресовал ветеранам прокуратуры Псковской области: «Многолетнее служение закону является достойным примером для нас! Поздравляю с праздником! Крепкого здоровья, профессионального роста, семейного счастья и благополучия, новых свершений в деле служения Отечеству!»

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