Прокуратура Псковской области отмечает 82-летие

12:29, 06 сентября 2026, ПАИ

82-я годовщина образования органов прокуратуры Псковской области отмечается 6 сентября 2026 года. С профессиональным праздником работников и ветеранов ведомства поздравил прокурор региона Андрей Мошков. Обращение опубликовано в официальном канале ведомства на платформе MAX.

В поздравлении глава надзорного ведомства подчеркнул, что сотрудники прокуратуры с честью выполняют свой долг, стоя на страже законности и правопорядка и защищая права и свободы граждан.

«От компетентности, верности закону, личной порядочности прокуроров во многом зависит состояние законности и правопорядка в области и стране, обеспечение прав граждан, их доверие к правоохранительной системе и государству», – подчеркнул он.

Прокурор отметил, что коллектив сохраняет и приумножает лучшие традиции, заложенные предшественниками: профессионализм, ответственность, верность долгу и неравнодушие.

Отдельные слова благодарности Андрей Мошков адресовал ветеранам прокуратуры Псковской области: «Многолетнее служение закону является достойным примером для нас! Поздравляю с праздником! Крепкого здоровья, профессионального роста, семейного счастья и благополучия, новых свершений в деле служения Отечеству!»