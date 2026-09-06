День партизанской славы отмечают в Новоржевском районе

11:48, 06 сентября 2026, ПАИ

6 сентября в Новоржевском районе официально считается Днём партизанской славы, сообщили ПАИ в администрации Новоржевского муниципального округа.

В этот день в 1943 году в бою у деревни Житница погиб командир 3-й Ленинградской партизанской бригады А. В. Герман. Более сотни партизан отдали в сражении свои жизни.

В 2026 году Новоржевскому муниципальному округу присвоено почётное звание «Край партизанской славы».

Глава округа Любовь Трифонова и председатель Собрания депутатов Валентина Меркулова обратились к жителям и гостям округа, напомнив, что в трагические годы войны борьба партизан и подпольщиков укрепляла надежду людей на освобождение. Они подчеркнули, что священный долг – помнить и уважать подвиг советских солдат и всех, кто боролся за свободу Родины, а также достойно нести присвоенное звание и с уважением относиться к истории.