До 15 февраля программа развития Псковпассажиравтотранса будет представлена губернатору

12:07, 31 января 2019, ПАИ

До 15 февраля программа развития государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» будет представлена губернатору региона Михаилу Ведерникову, сообщил и. о. руководителя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков депутатам Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 28-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января.

«Мы работаем в плане привлечения инвестора. Но ему интересно вкладывать деньги в развитие», - добавил он.