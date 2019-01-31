Выставка живописи Любови Желтышевой «Ценность в себе» откроется в Пскове

13:27, 31 января 2019, ПАИ

2 февраля в 16:00 в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» откроется выставка живописи Любови Желтышевой «Ценность в себе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Любовь Желтышева - неоднократный участник коллективных выставок и автор нескольких персональных экспозиций. «Искусство Любови Желтышевой интуитивно разнообразно. Это само по себе свидетельствует о Божьем даре – об открытом канале, живущем между сознанием художницы и той Сферой смысла и образов, которая, как драгоценный покров, за века человеческой истории все плотнее облегает Землю. Быстро, словно бы в готовом виде обретенная и узнаваемая авторская манера Желтышевой стремительно развивается в широком жанровом спектре. В нем на равных правах взаимодействуют не только пейзажи, натюрморты, портреты, но и многофигурные композиции, фигуративная изобразительность и полная абстракция», - отметил историк искусства Юлий Селиверстов.

На выставке будет представлено более живописных 20 работ. Выставка будет работать с 2 по 25 февраля с 10:00 до 22:00 ежедневно в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Вход свободный.