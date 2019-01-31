0
11:28
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
23:14
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
19:30
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
18:06
Актриса Наталья Кузнецова: Фрекен Бок – фигура не только комическая
09:54
Кинопремьеры недели: Байопик о самом молодом драгдилере США, «Фаворитка» и семейная комедия с Марком Уолбергом
20:19
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
17:58
Молодая гвардия Ганзы
Еще новости
Культура

Выставка живописи Любови Желтышевой «Ценность в себе» откроется в Пскове

2 февраля в 16:00 в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» откроется выставка живописи Любови Желтышевой «Ценность в себе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Любовь Желтышева - неоднократный участник коллективных выставок и автор нескольких персональных экспозиций. «Искусство Любови Желтышевой интуитивно разнообразно. Это само по себе свидетельствует о Божьем даре – об открытом канале, живущем между сознанием художницы и той Сферой смысла и образов, которая, как драгоценный покров, за века человеческой истории все плотнее облегает Землю. Быстро, словно бы в готовом виде обретенная и узнаваемая авторская манера Желтышевой стремительно развивается в широком жанровом спектре. В нем на равных правах взаимодействуют не только пейзажи, натюрморты, портреты, но и многофигурные композиции, фигуративная изобразительность и полная абстракция», - отметил историк искусства Юлий Селиверстов.

На выставке будет представлено более живописных 20 работ. Выставка будет работать с 2 по 25 февраля с 10:00 до 22:00 ежедневно в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
31 января 2019
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
30 января 2019
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
30 января 2019
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
Актриса Наталья Кузнецова: Фрекен Бок – фигура не только комическая
30 января 2019
Актриса Наталья Кузнецова: Фрекен Бок – фигура не только комическая
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
29 января 2019
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове 1
Рецензия кинообозревателя ПАИ вошла в дайджест сайта «Афиша»
29 января 2019
Рецензия кинообозревателя ПАИ вошла в дайджест сайта «Афиша»
Михаил Ведерников и митрополит Тихон обсудили со Сергеем Степашиным восстановление псковских святынь
29 января 2019
Михаил Ведерников и митрополит Тихон обсудили со Сергеем Степашиным восстановление псковских святынь 1
Комедию «ЗдраСьте, я Ваша тетя!» увидят псковичи 5 апреля
29 января 2019
Комедию «ЗдраСьте, я Ваша тетя!» увидят псковичи 5 апреля

Идет загрузка...