Депутаты облсобрания приняли поправки в бюджет-2019, сократившие госдолг региона

14:55, 31 января 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли проект закона, меняющий параметры областного бюджета на 2019 год. Об этом с сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Внесение изменений бюджет связано с двумя событиями: 28 декабря был подписан Указ президента РФ о выделении дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в размере 998 млн рублей. Кроме того, фактическое исполнение областного бюджета в 2018 году оказалось более оптимистичным, чем ожидалось. Как пояснила на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова, в связи с перевыполнением плана по статье «Налог на прибыль организаций» поступления увеличатся на сумму 188 млн рублей, по транспортному налогу – на 70 млн рублей. Таким образом, доходная часть бюджета выросла практически на 1 млрд 200 млн рублей.

Председатель комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила, что на 1 января 2018 года госдолг составлял 17,4 млрд рублей или 101,7%. на 1 января 2019 госдолг сократился на 54 млн рублей и составил 16,3 млрд рублей, в процентном отношении - 92%. По ее словам, с поправками, которые сегодня принимаются, госдолг уменьшится ещё на 260 млн рублей и в процентном отношении будет составлять 94%. «Работа с Минфином продолжается. Мы не превышаем долговые обязательства и стараемся их уменьшить», - подчеркнула Татьяна Баринова.