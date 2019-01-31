0
16:08
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
12:40
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля
12:25
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
11:51
На заводе «Псковкабель» погасили долги по зарплате и сохранили штат сотрудников
19:16
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
18:27
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
13:50
Павел Левенков: Наше оборудование по меркам региона - одно из лучших
Еще новости
Экономика

Депутаты облсобрания приняли поправки в бюджет-2019, сократившие госдолг региона

Депутаты Псковского областного Собрания приняли проект закона, меняющий параметры областного бюджета на 2019 год. Об этом с сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Внесение изменений бюджет связано с двумя событиями: 28 декабря был подписан Указ президента РФ о выделении дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в размере 998 млн рублей. Кроме того, фактическое исполнение областного бюджета в 2018 году оказалось более оптимистичным, чем ожидалось. Как пояснила на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова, в связи с перевыполнением плана по статье «Налог на прибыль организаций» поступления увеличатся на сумму 188 млн рублей, по транспортному налогу – на 70 млн рублей. Таким образом, доходная часть бюджета выросла практически на 1 млрд 200 млн рублей.

Председатель комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила, что на 1 января 2018 года госдолг составлял 17,4 млрд рублей или 101,7%. на 1 января 2019 госдолг сократился на 54 млн рублей и составил 16,3 млрд рублей, в процентном отношении - 92%. По ее словам, с поправками, которые сегодня принимаются, госдолг уменьшится ещё на 260 млн рублей и в процентном отношении будет составлять 94%. «Работа с Минфином продолжается. Мы не превышаем долговые обязательства и стараемся их уменьшить», - подчеркнула Татьяна Баринова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
31 января 2019
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля
31 января 2019
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля 1
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
31 января 2019
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
На заводе «Псковкабель» погасили долги по зарплате и сохранили штат сотрудников
31 января 2019
На заводе «Псковкабель» погасили долги по зарплате и сохранили штат сотрудников
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
29 января 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села 10
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
29 января 2019
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%
29 января 2019
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%
Глава Минсельхоза РФ дал прогноз по урожаю зерна в 2019 году
28 января 2019
Глава Минсельхоза РФ дал прогноз по урожаю зерна в 2019 году

Идет загрузка...