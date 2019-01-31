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Регионы первой волны перехода на «цифру» готовы к отключению аналогового ТВ

Регионы России первой волны отключения аналогового телевидения, которая запланирована на 11 февраля, готовы к процессу. Как пишет ТАСС со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, большинство субъектов второй волны также готовы.  

«Ни один из семи регионов первой очереди, которые отключаются 11 февраля, не вызывает у нас ни малейшего беспокойства. Я могу также сказать, что наши постоянные контакты с 20 регионами второй очереди, которые отключаются 15 апреля, показывают, что подавляющее большинство из них уже готово к полноценному переходу на «цифру» и отключению аналогового вещания», - заявил Алексей Волин.

По словам Алексея Волина, опыт Твери показал, что очень важную роль в помощи в настройке приставок играют волонтерские организации. «На сегодня день во всех семи регионах в общей сложности задействовано уже около 10 тыс. волонтеров», - сообщил он.

«Общая совокупная потребность семи регионов первой очереди составляет 200 тыс. приставок. То есть на сегодняшний день у нас объем приставок вдвое превышает заявленную потребность регионов», - добавил замминистра.

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