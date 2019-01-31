Бюджетными ТВ-приставками обеспечат россиян «Почта России» и крупные ретейлеры

17:11, 31 января 2019, ПАИ

Минкомсвязь, Минпромторг, «Почта России» и крупные ретейлеры - группа «М.Видео-Эльдорадо» и DNS подписали меморандум, по которому компании должны будут обеспечить россиян цифровыми приставками по цене до 1 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, к открытому меморандуму могут присоединиться и другие ретейлеры, в частности региональные.

Как говорится в сообщении «Почты России», стороны меморандума будут стремиться «к поддержанию в продаже ассортимента оборудования для приема цифрового телесигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в низшем - в пределах 1 тыс. рублей».

При этом отмечается, что список торговых точек, в которых будут продаваться такие ТВ-приставки, будет определяться каждым участником самостоятельно, с учетом спроса населения и обеспечения доступности.

«На данный момент приставки для получения цифрового телесигнала продаются в отделениях «Почты России» более чем в 30 регионах страны. В первую очередь, ими обеспечены отделения связи в тех регионах, которые входят в первый этап отключения аналогового телевещания. Это Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Магаданская области, а также Чеченская Республика», - рассказали в «Почте России»