Михаил Иванов: Наблюдатели на выборах от региональной Общественной палаты повысят доверие граждан к результатам голосования

15:37, 31 января 2019, ПАИ

Наблюдатели на выборах от региональной Общественной палаты повысят доверие граждан к результатам голосования, уверен председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, на сессии 31 января депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в Избирательный кодекс Псковской области. Согласно поправкам, теперь Общественная палата Псковской области может назначать наблюдателей (в границах своего региона) на выборы президента страны, губернатора области, депутатов Псковского областного Собрания депутатов и выборы в органы местного самоуправления.

«В качестве наблюдателей могут выступать представители общественных организаций и формирований. В общем любой гражданин может быть Общественной палатой направлен в качестве наблюдателя. Думаю, присутствие таких людей на участках будет полезно для избирательного процесса и повысит доверие граждан к результатам выборов», - отметил Михаил Иванов.

Он уточнил, что на участке может находиться только один наблюдатель от Общественной палаты, ещё один - может участвовать в проведении выездного голосования.