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Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах

Общественная палата Псковской области в полной мере включается в работу по подготовке наблюдателей на региональных и муниципальных выборах, сообщил Псковскому агентству информации секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, комментируя изменения в региональном избирательном законодательстве. В соответствии с поправками в Избирательный кодекс Псковской области, принятыми 31 января на сессии областного Собрания, региональная Общественная палата сможет назначать наблюдателей при проведении выборов губернатора региона, депутатов областного Собрания депутатов и выборов в органы местного самоуправления.  

«У нас очень неплохо прошла работа с наблюдателями во время президентской избирательной кампании, а когда участвовали в губернаторской избирательной кампании, нам очень не хватало этого права», – отметил Анатолий Мультах.

Анатолий Мультах

«Теперь мы будем набирать общественных наблюдателей, проведем с ними обучение, назначим человека, который будет от Общественной палаты ими заниматься. Те наблюдатели, которые участвовали в президентской кампании, остались довольными – им понравилось», – добавил он.

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