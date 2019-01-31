В Избирательный кодекс Псковской области внесены изменения

14:33, 31 января 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «О внесении изменений в Закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области»в ходе 28-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая проходит сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов пояснил, что региональный закон приводится в соответствие с федеральным избирательным законодательством.

По его словам, теперь Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Псковской области могут назначать наблюдателей при проведении выборов губернатора области, депутатов Псковского областного Собрания депутатов и выборов в органы местного самоуправления.

Изменения также коснулись формирования регистра избирателей и участников референдума. Введена новая система предоставлении данных о смерти граждан: в муниципалитетах глава местной администрации будет получать информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Кроме того, голосовать вне помещения теперь смогут избиратели, находящиеся под домашним арестом. Также в пресс-службе регионального парламента добавили, что в связи с отменой на выборах президента РФ и депутатов Госдумы голосования по открепительным удостоверениям из Избирательного кодекса Псковской области исключаются положения, предусматривающие применение открепительных удостоверений на выборах депутатов областного Собрания или в органы местного самоуправления в случае совмещения дня голосования на этих выборах с днём голосования на выборах в федеральные органы государственной власти.