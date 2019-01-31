Роструд оштрафовал ООО «Лукиавиатранс» за невыдачу документов работнику
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Лукиавиатранс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки транспортной прокуратурой, организованной по жалобе работника, было установлено, что работодатель не выдал сотруднику по его письменному заявлению документы, связанные с работой. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.