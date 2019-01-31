Неля Лебедева: Назначение наблюдателей от Общественной палаты будет способствовать открытости и прозрачности выборов

17:15, 31 января 2019, ПАИ

Предоставление Общественной палате Псковской области права назначать наблюдателей на выборы будет способствовать их открытости и прозрачности. Об этом заявила руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя соответствующие изменения в Избирательный кодекс Псковской области, которые приняли депутаты в ходе 28-ой сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 31 января.

Неля Лебедева отметила, что региональное отделение Ассоциации юристов России целиком и полностью поддерживает данную инициативу. «У нас в Псковской области такой опыт уже был в период президентской кампании, тогда наблюдатели направлялись только от Общественной палаты РФ, теперь же будут ещё и от региональной палаты», - сказала она.

«Партийное наблюдение несколько ангажировано по различным причинам, а наблюдение со стороны Общественной палаты — действительно независимое. Поэтому мы считаем очень важным принятие поправок в законодательство», - заключила Неля Лебедева.