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Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
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Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла

Сегодня, 31 января, в Москве в Государственном Кремлевском Дворце проходит торжественное мероприятие и концерт, посвященные 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви, на котором был избран патриарх Кирилл. По приглашению священного синода РПЦ в нем принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Среди гостей - епископат и духовенство Русской и других православных церквей, президент Молдавии Игорь Додон, члены Правительства РФ, иностранные послы, религиозные лидеры России и стран СНГ, депутаты, общественные деятели, деятели культуры. Президент России Владимир Путин выступит с речью.

Патриарх Кирилл был избран на Московский патриарший престол 27 января 2009 года подавляющим числом голосов участников Поместного Собора, прошедшего вскоре после кончины патриарха Алексия II. 1 февраля состоялась интронизация нового предстоятеля.

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