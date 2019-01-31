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Общество

Противопожарный рейд прошёл в трёх великолукских деревнях

31 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в деревнях Троица, Ладихино, Калдобино Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия сотрудники осуществили обход домовладений и провели с жильцами и многодетными семьями инструктажи в области пожарной безопасности. Они также распространили листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту». Жильцам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, были выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок.

Граждан также ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Кроме того, до жителей довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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