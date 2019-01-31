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Общество

Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове

31 января в Порховской специальной школе-интернате прошла презентация нового социального проекта «Уроки памяти» Псковского областного отделения Российского детского фонда, который стал победителем грантового конкурса администрации Псковской области и получил финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей. Творческая группа школы презентовала проект для воспитанников, педагогов, родителей, членов поискового отряда «Память» и членов попечительского совета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении детского фонда, в Порховской специальной школе-интернате обучается и воспитывается 210 детей в возрасте от 7 до 18 лет из 17 районов Псковской области. «Уже много лет в школе успешно работает краеведческий кружок под руководством опытного учителя истории. Ребята, занимающиеся в краеведческом кружке, ежегодно участвуют в районных и областных краеведческих слетах с исследовательскими работами. В учреждении уделяют много внимания тому, чтобы ученики узнали историю своей семьи, своего края и страны», - рассказали в детском фонде.

В региональном отделении отметили, что цель проекта «Уроки памяти» - создать для воспитанников Порховской школы-интерната условия для изучения истории Великой Отечественной войны, сохранения преемственности поколений, формирования уважения к военной истории России. «В рамках проекта ученики будут оказывать шефскую помощь: каждый класс, с 5-го по 10-ый, регулярно будет помогает в быту и на огороде ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, проживающим на территории Порхова. Кроме того, воспитанники и педагоги совместно с членами поискового отряда «Память» проведут работы по поиску останков солдат, погибших на территории Порховского района во время войны, примут участие в установлении личности погибших, нахождении родственников, в торжественном захоронении. Весной вместе с учителями ребята приведут в порядок 5 захоронений солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Порховского района», - рассказали в детском фонде.

Также в учебном корпусе школы-интерната появится комната Боевой Славы, которая будет пополняться экспонатами в результате поисковой деятельности воспитанников, встреч с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны. Комната Боевой Славы станет местом проведения внеклассных мероприятий, конкурсов военной тематики и патриотической направленности.

«Как сказал великий полководец Александр Суворов: «Война не закончена, пока не похоронен последний ее солдат», - отметил командир поискового отряда «Память» Алексей Алексеев, - уверен, что мы с ребятами сможем внести свой вклад в это важное дело».

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