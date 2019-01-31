0
22:07
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
21:00
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
20:36
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
20:13
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
19:56
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
19:32
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
18:04
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Еще новости
Общество

Уроки безопасности пройдут в гдовской школе 1 февраля

1 февраля в 11:00 руководитель псковского отделения общественного движения «За безопасность» Александр Григорьев проведет в гдовской школе (улица Ленина, 14) уроки безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общественного движения.

«На двух занятиях эксперт по безопасности расскажет ученикам младших и средних классов, кто такие «чужие люди», предупредит о рисках, которые подстерегают детей в Интернете и научит правильному поведению в социальных сетях», - отметили в пресс-службе.

«Школа безопасности для детей» начала работу в мае 2013 года в Санкт-Петербурге по инициативе руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова. В Псковской области первые уроки безопасности прошли в октябре 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
31 января 2019
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
31 января 2019
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
31 января 2019
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
31 января 2019
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ 2
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
31 января 2019
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко 1
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
31 января 2019
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
31 января 2019
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
31 января 2019
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов

Идет загрузка...