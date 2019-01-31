Уроки безопасности пройдут в гдовской школе 1 февраля

22:41, 31 января 2019, ПАИ

1 февраля в 11:00 руководитель псковского отделения общественного движения «За безопасность» Александр Григорьев проведет в гдовской школе (улица Ленина, 14) уроки безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общественного движения.

«На двух занятиях эксперт по безопасности расскажет ученикам младших и средних классов, кто такие «чужие люди», предупредит о рисках, которые подстерегают детей в Интернете и научит правильному поведению в социальных сетях», - отметили в пресс-службе.

«Школа безопасности для детей» начала работу в мае 2013 года в Санкт-Петербурге по инициативе руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова. В Псковской области первые уроки безопасности прошли в октябре 2018 года.