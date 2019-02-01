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Из-за неисправного сетевого фильтра в доме в Великих Луках обгорели стены и потолок

31 января в 17:36 в Великих Луках на улице Высокой в жилом доме на 4 семьи в кухне в одной из квартир обгорели стены и потолок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание в сетевом фильтре. Спасен жилой дом.

В 8:20 в Локне на улице Социалистической в бесхозном строении сгорел мусор из-за неосторожного обращения с огнем. По той же причине в 15:00 в Плюссе на открытой территории улице Ленина также загорелся мусор.

1 февраля в 4:05 в Пыталово на улице Белорусской жилой дом выгорел изнутри. Обстоятельства пожара выясняются.

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