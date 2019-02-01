Водитель Mercedes погиб при столкновении с опорой освещения на стругокрасненской дороге

10:36, 01 февраля 2019, ПАИ

31 января в 10:30 на 204-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе 45-летний водитель Mercedes-Е-200Т выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и автомобиль наехал на опору освещения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии водитель погиб на месте, а 67-летняя пассажирка получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В тот же день в 11:15 на 8-м километре автодороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в Печорском районе 30-летний водитель ВАЗ-21120 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с Peugeot-206 под управлением 30-летней женщины. Пострадали оба водителя.

В 19:00 в Опочке у дома 72 на улице Стученко неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на 34-летнего пешехода. Его с полученными травмами госпитализировали в Опочецкую межрайонную больницу.