0
10:53
Михаил Ведерников поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронизации
10:47
Вручение премии «Народное признание-2018» состоится сегодня в Пушкинском театре
09:24
Стартовал прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов
02:11
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
22:07
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
21:00
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
20:36
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
Еще новости
Общество

Водитель Mercedes погиб при столкновении с опорой освещения на стругокрасненской дороге

31 января в 10:30 на 204-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе 45-летний водитель Mercedes-Е-200Т выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и автомобиль наехал на опору освещения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии водитель погиб на месте, а 67-летняя пассажирка получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В тот же день в 11:15 на 8-м километре автодороги граница с Эстонской Республикой -  Печоры - Старый Изборск в Печорском районе 30-летний водитель ВАЗ-21120 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с Peugeot-206 под управлением 30-летней женщины. Пострадали оба водителя.

В 19:00 в Опочке у дома 72 на улице Стученко неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на 34-летнего пешехода. Его с полученными травмами госпитализировали в Опочецкую межрайонную больницу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронизации
01 февраля 2019
Михаил Ведерников поздравил патриарха Кирилла с 10-летием интронизации
Вручение премии «Народное признание-2018» состоится сегодня в Пушкинском театре
01 февраля 2019
Вручение премии «Народное признание-2018» состоится сегодня в Пушкинском театре
Стартовал прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов
01 февраля 2019
Стартовал прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
01 февраля 2019
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса 1
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
31 января 2019
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
31 января 2019
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
31 января 2019
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
31 января 2019
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ 2

Идет загрузка...