Специалисты назвали правила, которые уберегут от беды при пользовании газом

20:25, 04 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области напоминают жителям региона правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. Бытовой газ давно стал частью повседневной жизни, но, чтобы он оставался безопасным, важно следовать рекомендациям, сообщили ПАИ в ведомстве.

Специалисты советуют покупать газовое оборудование только в специализированных организациях, ежегодно проверять его, следить за исправностью вентиляционных каналов и содержать плиту в чистоте.

При использовании газа в быту запрещается эксплуатировать неисправные устройства или приборы с признаками утечки газа, оставлять газовые приборы включёнными без присмотра (кроме оборудования, которое может или должно работать круглосуточно по инструкции), использовать газовую плиту для обогрева помещения, допускать к газовым приборам детей и людей, не знакомых с правилами, самостоятельно переустанавливать или ремонтировать газовое оборудование, располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа нужно незамедлительно обратиться в газовую службу по телефону 104.