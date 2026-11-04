В Усвятах прошёл праздник ко Дню народного единства

20:44, 04 ноября 2026, ПАИ

Праздник ко Дню народного единства прошёл в районном Доме культуры в Усвятах, пишет газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»













На открытии выступила заместитель главы Усвятского округа Светлана Ермакова. Она говорила о важности единства, силе народа и семейных ценностях, на которых воспитывается молодое поколение.

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