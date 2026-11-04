Волонтёры сообщества «Идрица. Узелки Победы» отмечают четырёхлетие

20:59, 04 ноября 2026, ПАИ

Волонтёры сообщества «Идрица. Узелки Победы» 4 ноября отмечают четырёхлетие. Об этом пишет газета «Призыв» Себежского района.

Это дети и взрослые из Идрицы, всего Себежского района и не только, которые всё свободное время посвящают помощи бойцам на СВО. Как отмечает издание, перечислить всё, чем они занимаются, невозможно.

«Сегодня мы поздравляем всех людей с Днём народного единства. А второй праздник – лично наш, всех наших участников группы: и благотворителей, и волонтёров, и даже просто зрителей. Нашему сообществу во «ВКонтакте» сегодня четыре года», – приводит газета слова руководителя группы Татьяны Колцун.

По её словам, четыре года назад группа была создана для помощи военнослужащим СВО и волонтёры до сих пор стараются помогать бойцам, не сбавляя темпов.

«Благодарим всех наших отзывчивых, трудолюбивых и самых лучших волонтёров, наших самых добродушных и щедрых благотворителей. Люди, спасибо вам огромное, что вы все есть у нас. Особенно ценно, что мы все вместе сплотились именно в тяжёлый момент жизни и до сих пор все вместе помогаем нашим военнослужащим», – сказала Татьяна Колцун.

Она также поблагодарила активных зрителей, которые наблюдают за деятельностью группы.

«С праздниками вас всех, всем здоровья, терпения и мира! Мы все вместе куём нашу победу в тылу», – заключила руководитель группы.