Более 219 тысяч иностранных автомашин для личного пользования временно ввезли через Псковскую таможню в 2018 году

17:32, 01 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году через автомобильные пункты пропуска региона деятельности Псковской таможни на территорию РФ временно ввезли 219 тысяч 821 иностранное транспортное средство для личного пользования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

«Иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию ЕАЭС для личного пользования транспортные средства, зарегистрированные в зарубежных странах, на срок не более одного года с освобождением от уплаты таможенных платежей, - напоминает первый заместитель начальника Псковской таможни Роман Бабинов. - Если транспортное средство вывозится после истечения максимального срока временного ввоза, возникает не только обязанность по уплате таможенных платежей, но и привлечение физического лица к административной ответственности.

В Псковской таможне сообщили, что на начало января из временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в установленный срок не было вывезено 221 транспортное средство, что составляет 0,1% от общего количества временно ввезенных автомобилей в 2018 году. При этом в 2017 году было не вывезено 296 транспортных средств, что составило 0,14% от общего количества временно ввезенных.

В 2018 году в отношении иностранных граждан за нарушение сроков временного ввоза было возбуждено 68 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ (невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза) и 6 дел по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза), 10 транспортных средств по решению суда конфисковано.

Напомним, что с 1 января 2019 года установлен новый порядок временного ввоза на территорию РФ лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве - члене ЕАЭС, транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранном государстве и принадлежащих на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юридическому лицу, осуществляющему лизинговую деятельность.

Правительство РФ постановлением от 12 декабря 2018 года № 1515 установило, что такие транспортные средства в личных целях могут временно ввозиться без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном выполнении следующих условий: отсутствие у лица задолженности по таможенным платежам; отсутствие у лица задолженности по административным штрафам за невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенного транспортного средства для личного пользования; отсутствие в собственности иностранного банка, иной иностранной кредитной организации, иностранного юридического лица, осуществляющего лизинговую деятельность, которым принадлежит временно ввозимое транспортное средство для личного пользования, иных транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза в качестве транспортных средств для личного пользования и не вывезенных с таможенной территории Евразийского экономического союза по истечении установленного срока временного ввоза.