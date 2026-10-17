Выдача кредитных карт в России сократилась в сентябре

18:58, 17 октября 2026, ПАИ

В сентябре 2026 года российские банки выдали 1,42 млн новых кредитных карт, что на 3,8% меньше, чем в августе. Об этом пишут «Известия».

Объем лимитов по новым картам снизился более заметно – на 9,3%, с 164,6 млрд рублей в августе до 149,2 млрд рублей в сентябре. Таким образом, банки не только реже одобряют карты, но и предлагают клиентам меньшие суммы. Аналитики объясняют это высокой стоимостью фондирования, ужесточением требований ЦБ по макропруденциальным лимитам и ростом проблемной задолженности: на 1 сентября доля просроченных необеспеченных потребительских кредитов составляла 13,2%.

В целом рынок потребительского кредитования охлаждается. По данным НБКИ, общее количество выданных розничных кредитов в сентябре сократилось на 1,8% к августу, а объем потребкредитов и кредитов наличными упал на 9,9% – до 352 млрд рублей. В этих условиях банки активнее перенаправляют клиентов в дочерние микрофинансовые организации, где ставки значительно выше, а риски для банка снижаются. По прогнозам, до конца года заметного роста рынка не ожидается: регулятор не планирует ослаблять ограничения, а ключевая ставка останется на высоком уровне.