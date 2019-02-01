В Дедовичском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля

20:12, 01 февраля 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 57 км автодороги Порхов-Успенье с участием легкового автомобиля поступило в 16:05. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.