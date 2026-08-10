Великолучанин отправился в тюрьму за нанесённое знакомому ножевое ранение

19:20, 10 августа 2026, ПАИ

Великолукский городской суд озвучил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, серьёзно ранившего человека. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июне этого года на лестничной площадке одного из домов на улице Гоголя в Великих Луках мужчина нанёс своему знакомому удар ножом в живот, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления. Суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимого, обстоятельства совершённого преступления – как смягчающие, так и отягчающие (рецидив преступлений).

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначили ему лишение свободы на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год, 11 месяцев и 18 дней.

Ранее сообщалось, что великолучанин получил семь лет колонии за убийство дяди мухобойкой.