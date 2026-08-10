Тело мужчины обнаружили на берегу озера в Стругокрасненском районе

14:54, 10 августа 2026, ПАИ

Тело мужчины с признаками утопления обнаружили на берегу Лапинского озера у деревни Лапино в Стругокрасненском районе. Следователи проводят проверку, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, мужчина отдыхал на озере и пил спиртные напитки. Затем он пошёл купаться и нырнул в воду с мостков. Вскоре его тело заметила женщина, отдыхавшая неподалёку. Она достала его из воды и вызвала правоохранителей.

При осмотре места происшествия следователи не обнаружили телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.