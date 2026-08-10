Три человека погибло и 31 пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

11:59, 10 августа 2026, ПАИ

Три человека погибло и 31 пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 3 по 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали 21 дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, в регионе пресекли 1 133 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 37 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.