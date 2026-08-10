Семь пожаров произошло в Псковской области в выходные

16:27, 10 августа 2026, ПАИ

Семь пожаров произошло в Псковской области за минувшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, утром в субботу в деревне Гороховый Бор Великолукского района в хозяйственной постройке выгорели стены и кровля. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области

















Кроме того, на улице Крестки в Пскове во дворе дома № 3 в легковом автомобиле Nissan Qashqai 2010 года выпуска огонь повредил моторный отсек и салон на площади четыре квадратных метра. Также рядом горели автомобили Peugeot 308 2012 года выпуска и Datsun on-DO 2018 года выпуска. Предположительно, пожар произошёл из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования автомобиля Nissan Qashqai. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Помимо этого, в деревне Лобани Усвятского района сгорела баня из-за короткого замыкания. Возгорание ликвидировали три специалиста областной пожарной охраны России и две единицы техники.

Также произошло возгорание на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома на улице Гагарина в Пскове. В двухкомнатной квартире из-за короткого замыкания выгорело помещение кухни. Привлекались девять специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Пожарные эвакуировали десять человек, а также спасли двоих, один из которых ребёнок. Одного пострадавшего доставили в медучреждение.

В воскресенье деревне Макарово Палкинского района сгорела баня. Предположительная причина – брак при изготовлении печи. На месте работали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

Кроме того, в селе Ляды Плюсского района горела хозяйственная постройка из-за нарушений правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Помимо этого, на улице Ленина в Плюссе в однокомнатной квартире двухэтажного дома в комнате горели стена и пол. Предположительная причина – неосторожность при курении. На месте работали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.