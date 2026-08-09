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Происшествия

Инструменты украли из хозпостройки двое жителей Дедовичского района

Два жителя Дедовичского района взломали чужую хозпостройку и украли оттуда инструменты. Об этом пишет газета «Коммуна» со ссылкой на районный суд.

Фото: ПАИ

В конце декабря 2024 года двое мужчин, ранее уже судимых за семь краж, прошли через калитку на чужой участок в деревне Бабкино. Они отжали дверь хозпостройки монтировкой и украли из строения электрошуруповёрт, дрель и аккумуляторную пилу. Кроме того, мужчины забрали из туалета сумку с инструментами. Общий ущерб составил чуть больше 11 тысяч рублей.

В суде мужчины полностью признали свою вину. Одному из них назначили штраф 85 тысяч рублей, другому – 450 часов обязательных работ.

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