Тройное ДТП произошло в Печорском районе

13:21, 10 августа 2026, ПАИ

Мотоцикл Suzuki под управлением жительницы Санкт-Петербурга при обгоне столкнулся с автомобилем Citroën, после чего мотоцикл, с которого слетела водитель, врезался в автомобиль Volkswagen. ДТП произошло за АЗС «Лукойл» по направлению в сторону Пскова, у деревни Изборск в Печорском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ









В результате аварии пострадала мотоциклистка из Санкт-Петербурга. От госпитализации она отказалась.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.