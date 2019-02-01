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Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе четыре грузовых автомобиля с грузом, незаконно перемещаемым через российско-белорусскую государственную границу и запрещенным к ввозу на территорию страны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, соотечественники попытались обойти российское законодательство и обманным путем ввезти в Россию фрукты, попадающие под продовольственное эмбарго. Автомобили следовали по объездным проселочным дорогам, а один из них, помимо прочего, еще и застрял в снегу.

В грузовых отсеках транспортных средств находилось порядка 40 тонн яблок польского происхождения. Ориентировочная их стоимость составила около 240 тысяч рублей.

В ходе опроса водители признались, что осуществляют перевозку грузов без соответствующей, установленной российским законодательством, документации. Товар предназначался для незаконной реализации на территории Московской области.

Задержанные транспортные средства переданы установленным порядком специалистам компетентных органов для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

 

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