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Мошенники придумали новую схему с онлайн-курсами

Мошенники обманывают россиян, предлагая им онлайн-курсы: поддельные объявления о наборе учащихся размещаются в мессенджерах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Фото: ПАИ

Злоумышленники действуют по следующей схеме. Тому, кто откликнулся на объявление, предлагают связаться с куратором, чтобы узнать детали обучения. Затем с ним связывается человек, который называет себя «помощником директора академии»: он присылает программу с пояснениями, просит заполнить анкету и выставляет счёт.

Чтобы получить деньги, мошенник объясняет, что оплата через сайт учреждения временно недоступна из-за технических работ, и предлагает перевести средства по реквизитам бухгалтера якобы для сохранения скидки и места в группе. После перевода собеседник пропадает.

В МВД советуют перед покупкой онлайн-курсов внимательно изучать условия программы, вести переговоры и заключать договоры только через официальные контакты и сайт организации.

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