Псковская Росгвардия призывает активнее использовать портал госуслуг для подачи заявлений, связанных с оборотом оружия

13:23, 02 февраля 2019, ПАИ

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей Псковской области активнее использовать возможности Единого портала госуслуг для подачи заявлений в ведомство, связанных с оборотом гражданского оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Росгвардии, при подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Напомним, центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.